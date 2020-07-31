Депутат ФРГ призвал ввести ответные санкции против США по «Северному потоку — 2»

Попытка Берлина договориться с Вашингтоном по «Северному потоку — 2» дипломатическим путем без введения ответных санкций ведет к капитуляции суверенитета ФРГ и Европы. Об этом заявил официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по энергетике Штеффен Котре, передает РИА «Новости».

Политик считает, что проект так или иначе будет доведен до конца, так как Россия всегда находила пути, как справиться с трудностями.

По его словам, важно то, как широка будет поддержка со стороны правительств Германии и Евросоюза.

«Правительство и канцлер вновь подчеркнули, что они не хотят принимать встречные меры, что они хотят остановиться на переговорах. Я считаю, что это капитуляция суверенитета», — сказал Котре.

Он заверил, что необходимо применить ответные меры, например отказаться от покупки американского СПГ введением таможенных пошлин и различными санкциями, в том числе против инициаторов американских санкций.

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