Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Мосбиржи.

Отмечается, что евро подорожал на 1% — до 87,48 руб.

Доллар тоже прибавил в цене на 0,5% — до 73,53 руб.

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