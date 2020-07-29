Нефтяные запасы в США за неделю снизились на 10,6 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за семь дней (с 17 июля по 24 июля) уменьшились на 10,611 млн баррелей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

По данным на 24 июля, нефтяные запасы Соединенных Штатов составили 525,969 млн баррелей.

При этом товарные запасы бензина выросли на 654 тыс. баррелей, до 247,387 млн баррелей.

Ранее эксперты прогнозировали рост запасов нефти на 450 тыс. баррелей, а также снижение запасов бензина.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти

— Цены на нефть умеренно растут

— В ОПЕК предсказали конец нефтяной эры