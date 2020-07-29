В ОПЕК предсказали конец нефтяной эры
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Спрос на нефть, который резко упал на фоне пандемии коронавируса, может уже никогда не восстановиться. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов.
Как заявил близкий к ОПЕК источник, все участники рынка допускают сценарий, при котором потребление энергоносителей не вернется на прежний уровень.
В соответствии с прогнозами, спрос на нефть достигнет максимума, а затем начнет снижаться.
В текущем году реальное потребление нефти оказалось ниже прогнозируемого на 10 млн баррелей. Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 млн баррелей.
Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре.
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