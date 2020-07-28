Стало известно отношение россиян к электронным трудовым книжкам

Большинство россиян предпочли бы оставить себе бумажную трудовую книжку и отказаться от электронной версии документа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Так, за бумажную версию проголосовали 56% респондентов, а за электронную — 29%. Еще у 6% уже имеется электронная трудовая.

Как уточняется, из проголосовавших «за» большую часть составляет молодежь Москвы и Санкт-Петербурга. Основная доля «консерваторов» — это представители старшего возраста, а также жители сел и деревень.

Отмечается, что больше всего сторонников традиционной трудовой книжки пугает возможность потери данных при технических сбоях. Также граждан смущают трудности ее использования при отсутствии интернета.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой с 1 января 2021 года.

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