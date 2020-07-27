Google заподозрили в незаконном сборе персональных данных австралийцев

Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей подала в суд на американскую корпорацию Google по подозрению в обмане пользователей с целью получения согласия на увеличение масштабов сбора и использования персональных данных для улучшения эффективности рекламы. Об этом говорится в сообщении на сайте комиссии.

«ACCC утверждает, что Google ввел в заблуждение пользователей, когда не смог проинформировать и получить их четкое и осознанное согласие на начало в 2016 году совмещенного сбора персональных данных из пользовательских аккаунтов Google и информации о деятельности граждан на сайтах, не относящихся к Google, для того, чтобы с помощью технологий компании, а ранее технологий компании DoubleClick, демонстрировать рекламу», — говорится в сообщении.

Согласно подсчетам комиссии, из-за действий Google были нарушены пользовательские права миллионов австралийцев.

Как известно, юридическая Boies Schiller Flexner, которая представляет интересы группы истцов, в июне текущего года уже подавала иск к корпорации на $5 млн. Истцы обвиняют Google в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже при включенном режиме инкогнито.

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