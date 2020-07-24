Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что международное авиасообщение будет возобновлено с 1 августа, передает РИА «Новости».

По его словам, принимая это решение, власти исходили из показателей заболеваемости, эпидемиологической обстановки и принципа взаимности.

Улететь за границу пока можно будет из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-На-Дону.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что на данный момент россияне смогут поехать в Великобританию, Турцию и Танзанию. Однако, по ее словам, этот список будет постепенно расширяться.

Ранее стало известно, что Россия ведет переговоры с 30 странами о возобновлении полетов.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.