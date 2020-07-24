Кабмин перечислил регионам 18,5 млрд рублей на детские выплаты

Кабмин перечислил региональным бюджетам 18,5 млрд руб. на детские выплаты, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом пишет РИА «Новости».

11 мая президент России Владимир Путин объявил о мерах поддержки в условиях коронавируса. В частности, с 1 июня россияне с детьми в возрасте от трех до 16 лет получили 10 тыс. руб. на каждого ребенка.

Также выплаты по пять тыс. руб. в месяц получают семьи, где есть дети младше трех лет.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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