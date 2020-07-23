Путин поручил проработать хеджирование доходов от экспорта нефти и газа

Российский президент Владимир Путин поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов для защиты от падения цен на сырье, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, в ведомствах обсуждаются различные механизмы хеджирования, использование практики других стран. однако пока никаких решений не принято.

Представитель Кремля отметил, что каких-либо сроков для принятия решения не установлено.