Решение по продлению льготной ипотеки под 6,5% примут осенью

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что решение по продлению программы льготной ипотеки под 6,5% примут осенью текущего года. Об этом он сообщил во время отчета правительства РФ о результатах работы в 2019 году.

По его словам, в настоящее время многие граждане изъявляют желание о такой ипотеке.

«И мы осенью будем принимать финальное решение о продолжении и по условиям, на которых будем предоставлять такую кредитную программу», — уточнил глава правительства.

29 июня глава правительства Михаил Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки под 6,5%. В ее рамках жители Москвы и Санкт-Петербурга могут взять льготную ипотеку на жилье стоимостью до 12 млн рублей (было 8 млн), а жители регионов — до 6 млн (было 3 млн).

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