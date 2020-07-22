Палата представителей одобрила бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»

Палата представителей Конгресса США одобрила военный бюджет страны на следующий финансовый год (начнется с 1 октября). В бюджете прописаны новые санкционные меры против российского газопровода «Северный поток — 2», передает ТАСС.

Кроме антироссийских санкций против «Северного потока — 2» в бюджете предусматриваются ограничительные меры и против другого газопровода — «Турецкий поток». Несмотря на такое решение палаты представителей, проект оборонного бюджета США еще должен пройти сложный процесс утверждения.

Ранее Белый дом пригрозил наложить вето на документ в текущей форме.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Северный поток – 2»: США объявили об усилении санкций

— «Северный поток — 2»: в Кремле ответили на угрозы США

— Конгресс США одобрил поправки об ужесточении санкций против «Северного потока — 2»