Конгресс США одобрил поправки об ужесточении санкций против «Севпотока — 2»

В Конгрессе США палата представителей единогласно одобрила решение об ужесточении санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

Также был поддержан проект усиления ограничительных мер в отношении другого газопровода — «Турецкий поток».

Данные меры вошли в план оборонного бюджета США на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября.

Так, документ предусматривает введение санкций в отношении иностранных лиц, способствующих аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов.

О введении ограничительных мер против «Северного потока – 2» и второй ветки «Турецкого потока» объявил 16 июля госсекретарь США Майкл Помпео. Ограничения предполагается активировать в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В частности, под санкции могут подпасть инвесторы проектов.

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