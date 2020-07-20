СМИ сообщили, что Израиль начал одобрение документов по строительству EastMed

Правительство Израиля одобрило рамочное соглашение с Грецией и Кипром по строительству Восточносредиземноморского газопровода (EastMed pipeline), передает Haaretz.

По информации издания, теперь документ должен получить одобрение регулирующих органов страны перед окончательным утверждением в Кнессете (парламенте).

Соглашение было подписано министрами трех стран 2 января в Афинах. Оно определяет договоренность сторон по строительству газопровода и присоединение к проекту Италии.

EastMed pipeline позволит поставлять энергоносители с израильского месторождения «Левиафан» и кипрского месторождения «Афродита» через острова Кипр и Крит в континентальную часть Греции и, возможно, в Италию.

По словам министра энергетики еврейского государства Юваля Штайница, газопровод станет «исторической вехой в превращении Израиля в страну-экспортера энергоресурсов».

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