Walt Disney сократит расходы на рекламу в Facebook

Компания Walt Disney присоединилась к бойкоту Facebook, сильно сократив расходы на рекламу в социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом пишет Wall Street Journal.

Издание, ссылаясь на исследование, пишет, что в первой половине 2020 года Disney была самым крупным рекламодателем в Facebook. За первые шесть месяцев этого года компания, предположительно, потратила около 210 миллионов долларов на рекламу сервиса потокового вещания Disney+.

Как сообщалось, бойкот Facebook начался в июне текущего года. К бойкоту соцсети призвали правозащитные организации, в том числе Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения и Антидиффамационная лига. Продвигая хэштег #StopHateForProfit [рус. #НетНенавистиРадиВыгоды], они предложили крупнейшим брендам мира отказаться от размещения рекламы в Facebook в качестве протеста. В список компаний, присоединившихся к бойкоту, вошли Adidas, Reebok, Puma, North Face, Ford, Levi Strauss, HP, Microsoft, Coca-Cola, Diageo, Honda, Starbucks, Verizon, Unilever и многие другие.

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