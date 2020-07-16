Спрос на экскурсионные туры по России вырос в два раза
Спрос на экскурсионные туры по России резко вырос за первые две недели июля — на 60-100% по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Об этом пишет «Интерфакс».
«Львиную долю продаж туроператоров составляют туры на черноморские курорты — Сочи, Анапа и Крым. Глубина продаж достигает конца сентября», — сказала Ломидзе.
Она также отметила, что популярны Санкт-Петербург, Казань, Алтай, Калининград, Камчатка и Карелия.
Ломидзе подчеркнула, что пока россияне не торопятся скупать зимние туры, так что спрос на них остался прежним.
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