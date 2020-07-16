В МИД ответили на санкции США против «Северного потока — 2»

Санкции США против «Северного потока — 2» показывают, что у Вашингтона нет других аргументов, заявили в МИД России. Об этом пишет РИА «Новости».

Также в ведомстве отметили, что угрозы США применить все репрессивные меры напоминают риторику холодной войны.

Ранее стало известно, что США вводят дополнительные санкции против «Северного потока — 2», касающиеся инвестиций и других видов деятельности по строительству газопровода.

Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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