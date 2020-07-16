В России может резко вырасти число обманутых дольщиков
В России из-за участившихся случаев банкротства застройщиков на фоне последствий пандемии коронавируса может резко возрасти число обманутых дольщиков и просрочек по сдаче жилья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты РФ.
«С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков», — заявили в пресс-службе палаты.
По информации ведомства, в 76 регионах России на текущий момент насчитывается более 3 тыс. проблемных домов.
Наиболее сложная ситуация с ними складывается в Москве, Подмосковье, Ленинградской и Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае.
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