В России может резко вырасти число обманутых дольщиков

В России из-за участившихся случаев банкротства застройщиков на фоне последствий пандемии коронавируса может резко возрасти число обманутых дольщиков и просрочек по сдаче жилья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты РФ.

«С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков», — заявили в пресс-службе палаты.

По информации ведомства, в 76 регионах России на текущий момент насчитывается более 3 тыс. проблемных домов.

Наиболее сложная ситуация с ними складывается в Москве, Подмосковье, Ленинградской и Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае.

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