Минфин не рассматривал накопления россиян как способ восполнить дефицит бюджета, сообщил замглавы Минфина Тимур Максимов. Об этом пишет ТАСС.

«Мы не рассматриваем для себя такую возможность, как принудительное какое-то использование накоплений граждан для финансирования расходов или дефицита бюджета», — сказал Максимов.

Замминистра отметил, что по объективным причинам дефицит бюджета в этом году увеличился.

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