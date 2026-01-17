Германия прокомментировала заявление Трампа о пошлинах для стран Европы

Германия приняла к сведению заявление президента США Дональда Трампа о пошлинах в размере 10% в адрес ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. Об этом журналистам заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, его слова приводит ТАСС.

По его словам, Берлин в данный момент согласовывает с партнерами свою реакцию.

«Германия в тесном контакте с европейскими партнерами. Мы в надлежащий момент вместе примем решение о подходящей ответной реакции», — сказал Корнелиус.

Ранее 17 января Дональд Трамп ввел пошлины в 10% для европейских стран, которые оказывают поддержку Дании на фоне заявлений США об аннексии Гренландии. В июне эти пошлины увеличатся до 25%. Трамп подчеркнул, что они будут действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США для обеспечения национальной безопасности своей страны.

В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин назвал серьезным желание своего американского коллеги присоединить Гренландию к США.

Ранее Трамп назвал себя «королем пошлин».