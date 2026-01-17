На севере Ульяновска более ста домов обесточены из-за пожара

В Ульяновске после пожара отключено электроснабжение в 109 частных домах

На севере Ульяновска из-за возгорания на трансформаторной подстанции временно отключили электроснабжение в 109 частных домах. Об этом сообщила в Telegram-канале городская мэрия.

Власти уточнили, что возгорание произошло в 18:40 (17:40 мск) и было оперативно потушено.

«Отключение затронуло частный сектор по улицам Крупской, Некрасова, Омской, Кооперативной и Карла Маркса, переулкам Свияжскому, 1-ому и 3-ему Омским» — уточнили в мэрии.

Там добавили, что ремонтная бригада начала устранять последствия возгорания. Ситуацию контролируют глава Ульяновска Александр Болдакин.

