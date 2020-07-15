СК возбудил уголовное дело против IT-директора «Почты России»
Следственное управление ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергея Емельченкова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на представителя компании.
По его словам, «Почта России» взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств случившегося.
В чем именно подозревают Емельянченкова не уточняется.
Издание TAdviser сообщило, что Емельянченков задержан по подозрению в картельном сговоре.
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