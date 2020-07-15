СК возбудил уголовное дело против IT-директора «Почты России»

Следственное управление ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергея Емельченкова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на представителя компании.

По его словам, «Почта России» взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств случившегося.

В чем именно подозревают Емельянченкова не уточняется.

Издание TAdviser сообщило, что Емельянченков задержан по подозрению в картельном сговоре.

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