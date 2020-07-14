Товарооборот между Россией и Китаем сократился до $49,15 млрд

Товарооборот между Россией и Китаем с января по июнь текущего года сократился в годовом исчислении на 5,6%, составив $49,15 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Отмечается, что экспорт в Россию за шесть месяцев снизился на 6% и достиг около $20,94 млрд. Импорт российских товаров и услуг в Китай сократился на 5,3%, до $28,21 млрд.

Положительное сальдо РФ за полгода составило $7,27 млрд, сократившись на 2,9% по сравнению с январем - июнем 2019 года.

Известно, что лишь за июнь объем российско-китайской торговли достиг $8,18 млрд. Экспорт из Китайской Народной республики остался на уровне июня 2019 года ($3,98 млрд), поток товаров из РФ стал меньше в годовом исчислении на 20% (до $4,2 млрд).

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