Стала известна дата окончания программы льготной ипотеки под 6,5%

Государственная программа льготной ипотеки под 6.5% закончится 1 ноября 2020 года, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Моисеева, конечность этой программы обусловлена ее антикризисным характером, она не может выступать в качестве долгосрочного драйвера роста рынка недвижимости. Он добавил, что программу не планируется распространять на вторичное жилье.

Говоря о дальневосточной ипотечной программе Моисеев заявил, что обсуждается ее возможное распространение на покупку вторичного жилья, так как крупное введение нового жилья на Дальнем Востоке ведется лишь в больших городах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у страны появился исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос. Путин поручил кабмину и отдельно куратору строительства вице-премьеру Марату Хуснуллину уделить жилищному вопросу особое внимание. Глава государства призвал не бояться амбициозных целей, чтобы добиться большего, чем пока запланировано.

29 июня глава правительства Михаил Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки под 6,5%. В ее рамках жители Москвы и Санкт-Петербурга могут взять льготную ипотеку на жилье стоимостью до 12 млн рублей (было 8 млн), а жители регионов — до 6 млн (было 3 млн).

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