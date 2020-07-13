Путин предложил включить в нацпроекты меры из плана восстановления экономики

Президент России Владимир Путин предложил включить меры из плана восстановления экономики в национальные проекты. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Такое предложение он выдвинул на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Есть поручение правительству подготовить общенациональный план действий по восстановлению деловой активности, перечень системных решений для преодоления последствий экономического спада для выхода на траекторию устойчивого роста», — сказал Путин.

По словам российского лидера, меры такого плана можно «погрузить, интегрировать» в нацпроекты. Кроме того, как указывает глава государства, правительству нужно проработать все значимые организационные вопросы.

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