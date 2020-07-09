Правительство предусмотрит получение статуса самозанятого с 16 лет

Президент России Владимир Путин отдал поручение правительству предусмотреть получение статуса самозанятого для граждан России с 16 лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения — 1 октября.

Кроме того, лица в возрасте от 16 до 18 лет, которые находятся в статусе налогоплательщика, обеспечат дополнительным «налоговым капиталом» в размере одного МРОТ.

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