Кабмину поручено до 24 июля обеспечить принятие закона о прогрессивном налогообложении

Президент России Владимир Путин отдал поручение правительству принять закон о переходе на прогрессивное налогообложение. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, он поручил обеспечить принятие закона о повышении НДФЛ для состоятельных, то есть на доход свыше пяти млн рублей в год.

Сроком исполнения президентом было назначено до 24 июля.

Также российский лидер отдал поручение оформить предоставление регионам о соответствующей компенсации по недополученным доходам.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Исчезающе средняя зарплата: почему в России так мало платят

— Все фракции Госдумы одобрили введение прогрессивной шкалы НДФЛ