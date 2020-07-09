Кабмину поручено до 24 июля обеспечить принятие закона о прогрессивном налогообложении
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Президент России Владимир Путин отдал поручение правительству принять закон о переходе на прогрессивное налогообложение. Об этом сообщает РИА «Новости».
Кроме того, он поручил обеспечить принятие закона о повышении НДФЛ для состоятельных, то есть на доход свыше пяти млн рублей в год.
Сроком исполнения президентом было назначено до 24 июля.
Также российский лидер отдал поручение оформить предоставление регионам о соответствующей компенсации по недополученным доходам.
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