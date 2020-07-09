Роспотребнадзор направил в Минтранс список стран для возобновления перелетов
Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран для первого этапа восстановления международного авиасообщения, сообщает ТАСС, ссылаясь на письмо ведомства, которое имеется в распоряжении агентства.
Возобновлять международное авиасообщение планируется в два этапа.
На первом этапе в качестве кандидатов для возобновления авиасообщения предлагаются Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.
В ведомстве считают, что эти страны полностью соответствуют разработанным критериям оценки эпидемической ситуации. От официальных комментариев в Роспотребнадзоре отказались.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
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