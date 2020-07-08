В Минобороны Германии ответили на критику «Северного потока — 2»

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр ответила на критику из-за

строительства российского газопровода «Северный поток — 2», передает РИА «Новости».

По ее словам, претензии к газопроводу можно разделить на три пункта.

Во-первых, критики считают, что «Северный поток — 2» повысит зависимость Европы от российского голубого топлива. На это Крамп-Карренбауэр ответила, что в ЕС происходит диверсификация поставок газа, а также развиваются альтернативные и возобновляемые источники энергии.

Во-вторых, критики утверждают, что Россия будет использовать доходы от экспорта газа на укрепление обороны. Отвечая на этот пункт, министр отметила, что «дело тут не только в «Северном потоке — 2».

Помимо этого, строительство газопровода вызывает претензии из-за «легитимных интересов» в области безопасности Украины, Польши и некоторых других государств при реализации проекта. Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия учитывает интересы восточноевропейских стран в переговорах по данному проекту.

Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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