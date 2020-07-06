На Дальнем Востоке началось строительство мощнейшего в мире ледокола «Россия»
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В понедельник, 6 июля, на Дальнем Востоке началось строительство мощнейшего в мире атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на предприятие госкорпорации «Росатом» ФГУП «Атомфлот» (Росатомфлот).
Отмечается, что работы идут на верфи «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края.
Разработчики приступили к первой резке металла.
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