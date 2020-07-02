Илон Маск выставил на продажу четыре особняка в Лос-Анджелесе за $62,5 млн

Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продает четыре дома в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) за $62,5 млн. Об этом пишет издание Business Insider.

По данным издания, предприниматель согласился продать свои особняки компании-застройщику LLC, воадельцем которой является бизнесмен Арди Тавангариан.

Отмечается, что до этого Маск подписал письмо о намерении продать несколько объектов недвижимости в Лос-Анджелесе.

Ранее Маск заявил, что планирует распродать все свое имущество.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Илон, тебе нужен врач»: Маск опять закатил истерику в Twitter