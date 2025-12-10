Полиция Израиля прокомментировала информацию о покушении на Миндича

Полиция Израиля не располагает данными о якобы совершенном покушении на украинского бизнесмена Тимура Миндича, соратника президента Украины. Об этом РИА Новости заявил представитель пресс-службы ведомства майор Михаил Зингерман.

Таким образом правоохранители прокомментировали заявление украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), сделанное им в среду на судебном заседании. Тот утверждал, что в конце ноября в Израиле была совершена попытка покушения на Миндича, а подозреваемые были задержаны. Коломойский добавил, что «подробности» он расскажет 11 или 12 декабря во время заседания суда.

«У полиции Израиля нет информации об этом», — заявил Зингерман.

Представитель полиции отметил, что у правоохранителей «нет подтверждений» заявлению Коломойского.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и его «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Через две с лишним недели украинский лидер уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее сообщалось, что США передали НАБУ данные о деньгах Зеленского.