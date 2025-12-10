На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о пострадавших при пожаре на Правобережном рынке в Петербурге

«Фонтанка»: при пожаре на рынке в Петербурге пострадали два человека
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В результате пожара на Правобережном рынке в Невском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Об этом сообщила «Фонтанка.ру».

По данным журналистов, пострадавшими оказались 52-летняя женщина и мужчина. Жительница города при возгорании отравилась угарным газом, а мужчина — спрыгнул со второго этажа здания, чтобы спастись от огня.

Издание отметило, что жизням пострадавших ничего не угрожает.

По информации управления МЧС России по Санкт-Петербургу, в результате пожара пострадал 55-летний мужчина. В настоящее время площадь возгорания увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров.

Пожар произошел в здании рынка вечером 10 декабря. Речь идет о двухэтажной постройке размером 25 на 100 метров. Спасатели уже работают на месте происшествия.

Ранее в строительном городке на юго-западе Москвы произошло возгорание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Молодые не поймут. Почему работодателям стали выгодны сотрудники 30-50+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами