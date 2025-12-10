Стало известно о пострадавших при пожаре на Правобережном рынке в Петербурге

«Фонтанка»: при пожаре на рынке в Петербурге пострадали два человека

В результате пожара на Правобережном рынке в Невском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Об этом сообщила «Фонтанка.ру».

По данным журналистов, пострадавшими оказались 52-летняя женщина и мужчина. Жительница города при возгорании отравилась угарным газом, а мужчина — спрыгнул со второго этажа здания, чтобы спастись от огня.

Издание отметило, что жизням пострадавших ничего не угрожает.

По информации управления МЧС России по Санкт-Петербургу, в результате пожара пострадал 55-летний мужчина. В настоящее время площадь возгорания увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров.

Пожар произошел в здании рынка вечером 10 декабря. Речь идет о двухэтажной постройке размером 25 на 100 метров. Спасатели уже работают на месте происшествия.

