На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка, найденная с ребенком на границе с Сирией, объяснила свой поступок

КП: пропавшая в Турции с ребенком гражданка РФ заявила, что хотела отдохнуть
true
true
true
close
Telegram-канал SHOT

Россиянка, которую вместе с ребенком обнаружили на границе с Сирией, рассказала о подробностях своего путешествия. Слова ее матери цитирует kp.ru.

Как рассказала женщина, Дарья Лучкина почти не говорила о произошедшем.

«Только сказала, что хотела выбраться отдохнуть, а там начался какой-то переполох», – сообщается в публикации.

Путешественница и ее сын якобы потеряли документы, затем не могли длительное время выйти на связь. Помимо этого, было много «разных ситуаций», но подробностями Лучкина не делилась.

Как рассказала родительница женщины, сейчас в ситуации разбирается Следственный комитет. Ребенок Лучкиной уже ходит в школу. И сама пострадавшая, и ее сын чувствуют себя хорошо.

32-летняя молодая мать пропала в октябре. Она рассказала родственникам, что отправляется на корпоратив, но на самом деле полетела в Турцию вместе с десятилетним сыном и перестала общаться с семьей.

Ее нашли недалеко от границы с Сирией. Накануне она вернулась в Россию.

Ранее россиянин выпил алкоголь в Таиланде, после чего пропал на три дня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Молодые не поймут. Почему работодателям стали выгодны сотрудники 30-50+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами