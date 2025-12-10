Россиянка, найденная с ребенком на границе с Сирией, объяснила свой поступок

КП: пропавшая в Турции с ребенком гражданка РФ заявила, что хотела отдохнуть

Россиянка, которую вместе с ребенком обнаружили на границе с Сирией, рассказала о подробностях своего путешествия. Слова ее матери цитирует kp.ru.

Как рассказала женщина, Дарья Лучкина почти не говорила о произошедшем.

«Только сказала, что хотела выбраться отдохнуть, а там начался какой-то переполох», – сообщается в публикации.

Путешественница и ее сын якобы потеряли документы, затем не могли длительное время выйти на связь. Помимо этого, было много «разных ситуаций», но подробностями Лучкина не делилась.

Как рассказала родительница женщины, сейчас в ситуации разбирается Следственный комитет. Ребенок Лучкиной уже ходит в школу. И сама пострадавшая, и ее сын чувствуют себя хорошо.

32-летняя молодая мать пропала в октябре. Она рассказала родственникам, что отправляется на корпоратив, но на самом деле полетела в Турцию вместе с десятилетним сыном и перестала общаться с семьей.

Ее нашли недалеко от границы с Сирией. Накануне она вернулась в Россию.

