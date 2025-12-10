На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Норвегии нашли плюс в допуске российских лыжников на Кубок мира

В Норвегии заявили, что допуск лыжников из России повысит интерес к Кубку мира
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что допуск российских лыжников привлечет внимание к Кубку мира, что является плюсом. Его слова приводит РИА Новости.

«Многим очень интересно, в какой форме находятся российские лыжники и смогут ли они уже сейчас показать, что будут серьезной угрозой в борьбе за медали на Олимпийских играх в феврале», — сказал Сальтведт.

Нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Ближайший этап Кубка мира, на котором они смогут выступит, пройдет в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в Госдуме обвинили FIS в цинизме и издевательстве из-за решения по лыжникам.

