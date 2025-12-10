На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Турист провел несколько часов в зыбучих песках, ожидая спасения

NYP: в США мужчина провел несколько часов в зыбучих песках, ожидая спасателей
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Опытный турист из Юты Остин Диркс оказался в зыбучих песках во время одиночного похода по национальному парку Арчес. В таком опасном положении ему пришлось провести несколько часов, ожидая спасения, пишет New York Post.

По словам Диркса, его левая нога внезапно провалилась сквозь поверхность почвы. Пытаясь освободиться, он перенес вес на правую ногу, которая также ушла в песок до уровня колена. Турист отметил, что до этого считал зыбучие пески «скорее легендой», однако быстро понял серьезность ситуации.

Не имея возможности самостоятельно выбраться, Диркс воспользовался спутниковым GPS-мессенджером и передал точные координаты спасательным службам. Несколько часов он оставался заблокированным в песке при низкой температуре, так как солнце не достигало этого участка каньона.

По словам спасателей, им пришлось пользоваться специальными лестницами и транспортные тяговые доски. Диркс был успешно освобожден и не получил серьезных травм. Он отметил, что распространенные в массовой культуре представления о зыбучих песках не соответствуют реальности — по его словам, человеческое тело слишком плавучее, чтобы полностью утонуть, однако без помощи выбраться крайне сложно.

Ранее мальчишник в горах обернулся шестичасовой спасательной операцией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Молодые не поймут. Почему работодателям стали выгодны сотрудники 30-50+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами