Турист провел несколько часов в зыбучих песках, ожидая спасения

Опытный турист из Юты Остин Диркс оказался в зыбучих песках во время одиночного похода по национальному парку Арчес. В таком опасном положении ему пришлось провести несколько часов, ожидая спасения, пишет New York Post.

По словам Диркса, его левая нога внезапно провалилась сквозь поверхность почвы. Пытаясь освободиться, он перенес вес на правую ногу, которая также ушла в песок до уровня колена. Турист отметил, что до этого считал зыбучие пески «скорее легендой», однако быстро понял серьезность ситуации.

Не имея возможности самостоятельно выбраться, Диркс воспользовался спутниковым GPS-мессенджером и передал точные координаты спасательным службам. Несколько часов он оставался заблокированным в песке при низкой температуре, так как солнце не достигало этого участка каньона.

По словам спасателей, им пришлось пользоваться специальными лестницами и транспортные тяговые доски. Диркс был успешно освобожден и не получил серьезных травм. Он отметил, что распространенные в массовой культуре представления о зыбучих песках не соответствуют реальности — по его словам, человеческое тело слишком плавучее, чтобы полностью утонуть, однако без помощи выбраться крайне сложно.

