Посетителей эвакуировали из здания горящего рынка в Петербурге

МЧС: люди эвакуированы из здания рынка в Петербурге, где начался пожар

Посетителей эвакуировали из здания горящего Правобережного рынка в Петербурге. Об этом сообщили в Telegram-канале местного МЧС.

Сообщается также, что во время пожара пострадал 55-летний мужчины. Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров.

Возгорание тушат 96 спасателей, задействовав 26 единиц техники.

О возгорании на рынке стало известно 10 декабря. Очевидцы сообщали, что во всем микрорайоне слышны хлопки. Информации о причинах пожара на данный момент нет.

В этот же день крупный пожар произошел в ТЦ «Баянгол» в Улан-Уде. По предварительным данным пострадали пять граждан, трое из них были доставлены в медицинское учреждение. Власти сообщили о запуске горячей линии для пострадавших арендаторов. Там окажут правовую и организационную поддержку. Для тушения пожара были задействованы 70 спасателей и 25 единиц техники.

Ранее в Новосибирске локализовали возгорание в колледже.