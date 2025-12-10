Гончаренко: Зеленский победит на выборах, если их провести прямо сейчас

Украинский лидер Владимир Зеленский победит на выборах, если их провести на Украине «прямо сейчас», что приведет к 12 годам его правления. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.

«Реальность заключается в том, что, если проводить выборы прямо сейчас, его победа станет почти неизбежной… Выборы сейчас-это прямая дорога к 12 годам правления ЗЕ», — отметил он.

По мнению депутата Рады, сегодня на Украине выборы «просто невозможны» из-за военного положения, а также из-за отсутствия возможности у страны гарантировать безопасность их проведения.

Кроме того, если проводить выборы в ближайшее время, считает Гончаренко, многие новые кандидаты «просто не успеют проявить себя», а у Зеленского «будет гораздо больше шансов избраться еще раз, используя условный телемарафон».

В Кремле заявили, что следят за обсуждениями мирного плана по Украине, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Ранее появилась информация, что посланники главы Белого дома дали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «несколько дней» на ответ по поводу соглашения, так как в Вашингтоне надеются заключить мирную сделку к католическому Рождеству. Как Трамп намерен заставить Зеленского ускорить переговорный процесс — в материале «Газеты.Ru».

В интервью для Politico Дональд Трамп также повторил призывы к проведению президентских выборов на Украине. По его словам, украинские власти «используют войну, чтобы не проводить выборы», но у народа Украины «должно быть право выбора».

В ответ на это Зеленский заявил, что согласен на выборы и не держится за власть, но провести их можно только при определенных условиях.

Ранее Захарова рассказала, какую судьбу уготовил Зеленский Украине.