На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«12 лет правления ЗЕ»: в Раде выступили против выборов на Украине «прямо сейчас»

Гончаренко: Зеленский победит на выборах, если их провести прямо сейчас
true
true
true
close
Francesco Fotia/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский победит на выборах, если их провести на Украине «прямо сейчас», что приведет к 12 годам его правления. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.

«Реальность заключается в том, что, если проводить выборы прямо сейчас, его победа станет почти неизбежной… Выборы сейчас-это прямая дорога к 12 годам правления ЗЕ», — отметил он.

По мнению депутата Рады, сегодня на Украине выборы «просто невозможны» из-за военного положения, а также из-за отсутствия возможности у страны гарантировать безопасность их проведения.

Кроме того, если проводить выборы в ближайшее время, считает Гончаренко, многие новые кандидаты «просто не успеют проявить себя», а у Зеленского «будет гораздо больше шансов избраться еще раз, используя условный телемарафон».

В Кремле заявили, что следят за обсуждениями мирного плана по Украине, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Ранее появилась информация, что посланники главы Белого дома дали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «несколько дней» на ответ по поводу соглашения, так как в Вашингтоне надеются заключить мирную сделку к католическому Рождеству. Как Трамп намерен заставить Зеленского ускорить переговорный процесс — в материале «Газеты.Ru».

В интервью для Politico Дональд Трамп также повторил призывы к проведению президентских выборов на Украине. По его словам, украинские власти «используют войну, чтобы не проводить выборы», но у народа Украины «должно быть право выбора».

В ответ на это Зеленский заявил, что согласен на выборы и не держится за власть, но провести их можно только при определенных условиях.

Ранее Захарова рассказала, какую судьбу уготовил Зеленский Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Молодые не поймут. Почему работодателям стали выгодны сотрудники 30-50+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами