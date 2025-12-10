На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе назвали роль Рубио в эскалации между США и Венесуэлой

Semafor: Рубио играет ключевую роль в эскалации между США и Венесуэлой
Mandel Ngan/Pool via Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио играет одну из ведущих ролей в эскалации между Соединенными Штатами и Венесуэлой. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

«Возможно, самое большое незавершенное дело Рубио связано с Венесуэлой, где он играет ведущую роль в политике США», — говорится в сообщении.

Вместе с тем собеседник подчеркнул, что Рубио стал мишенью для всех сторонников Республиканской партии, которые не поддерживают кампанию администрации США в Венесуэле. Они критикуют именно госсекретаря, хотя окончательные решения принимает не он.

Несмотря на критику Рубио, у президента США Дональда Трампа нет планов назначить нового госсекретаря.

10 декабря два самолета-истребителя F/A-18 военно-морских сил США совершили получасовой полет над водами у побережья Венесуэлы.

С сентября 2025 года силы США начали наращивать свое присутствие в Карибском регионе и наносить рядом с побережьем Венесуэлы удары по судам, которые, по мнению американских властей, связаны с контрабандой наркотиков.

Ранее в МИД выразили надежду, что США не начнут войну с Венесуэлой.

