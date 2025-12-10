«Евротройка» будет работать над мирным планом по Украине

Британия, Франция и ФРГ договорились работать над мирным планом по Украине

Лидеры Великобритании, Германии и Франции договорились, что будут продолжать работу над мирным планом по урегулированию конфликта на Украине после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, передает телеканал Sky News.

«Лидеры обсудили последние события в свете продолжающихся мирных переговоров под руководством США и приветствовали усилия по достижению справедливого и длительного мира для Украины и прекращению кровопролития», — сказал он.

Представитель Стармера добавил, что в ближайшие дни продолжится «интенсивная работа над мирным планом».

8 декабря в Лондоне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского со Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. На встрече французский лидер и немецкий политик заявили, что ближайшие дни могут стать «решающими» для завершения украинского конфликта. Они отметили, что у них «много карт в руках».

После переговоров Зеленский заявил, что мирный план Соединенных Штатов по Украине был сокращен с 28 до 20 пунктов. По его словам, из документа убрали противоречивые для Киева положения, однако компромисс по территориальному вопросу так и не был найден.

Ранее в России обвинили ЕС и Британию в нежелании установить мир на Украине.