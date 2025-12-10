На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц, Макрон и Стармер заявили о «решающем моменте» для Украины

Guardian: Мерц, Макрон и Стармер считают, что настал решающий момент для Украины
true
true
true
close
Adrian Dennis/Pool via Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц, французский президент Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер считают, что в переговорах по Украине настал «решающий момент». Об этом пишет газета The Guardian.

Как пишет издание, лидеры подчеркнули, что «интенсивная работа над мирным планом будет продолжена в ближайшие дни».

«Лидеры также сошлись во мнении, что это «решающий момент» для Украины и для «общей безопасности в евроатлантическом пространстве»», — говорится в сообщении газеты.

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, президент США хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

В таком контексте аналитик Богдан Безпалько заявил «Газете.Ru», что Трамп может ввести «символические санкции» против Украины.

Песков ответил на предложение Зеленского по энергетическому перемирию.

