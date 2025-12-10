Россиянку зажало между паромом и пирсом в Таиланде, она получила травму

Khaosod English: в Таиланде российскую туристку зажало между паромом и пирсом

Женщина из России получила тяжелую травму ноги после того, как ее зажало между пассажирским паромом и пирсом в Таиланде. Об этом сообщает портал Khaosod English.

По данным журналистов, россиянка попыталась взойти на паром, когда лодка только причаливала и качалась на воде.

«Шестидесятилетняя российская туристка пострадала, когда оказалась в ловушке между пассажирским паромом и причалом», — сказано в материале.

Пострадавшую госпитализировали: у нее серьезная травма голеностопного сустава с открытым переломом.

До этого уральский портал Ura.ru сообщал, что в Таиланде после экскурсии пропала россиянка с ребенком. Сестра пропавшей Светланы из Екатеринбурга рассказала, что семья улетела в Таиланд 26 ноября, чтобы отметить там семилетие дочери. Поселились в Karon Village Hotel, 1 декабря собирались отправиться на экскурсию по островам — и после этого они перестали отвечать на звонки.

Ранее туристка из Петербурга пропала в Турции, бросив 12-летнего сына в номере отеля.