В США обозначили сроки размещения стабилизационных сил в Газе

JP: международные стабилизационные силы развернут в Газе в начале 2026 года

Международные стабилизационные силы планируется развернуть на территории сектора Газа в начале 2026 года. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«На начальном этапе в состав международных стабилизационных сил войдут только представители одной или двух стран, при этом в будущем к ним потенциально могут присоединиться и другие страны», — говорится в материале.

По словам источника, силы не будут разворачивать на территории Газы, находящейся под контролем палестинского движения ХАМАС.

7 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая часть мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По его словам, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.

Ранее Небензя назвал резолюцию США по Газе «котом в мешке».