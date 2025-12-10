На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США обозначили сроки размещения стабилизационных сил в Газе

JP: международные стабилизационные силы развернут в Газе в начале 2026 года
true
true
true
close
Mahmoud Issa/Reuters

Международные стабилизационные силы планируется развернуть на территории сектора Газа в начале 2026 года. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«На начальном этапе в состав международных стабилизационных сил войдут только представители одной или двух стран, при этом в будущем к ним потенциально могут присоединиться и другие страны», — говорится в материале.

По словам источника, силы не будут разворачивать на территории Газы, находящейся под контролем палестинского движения ХАМАС.

7 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая часть мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По его словам, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.

Ранее Небензя назвал резолюцию США по Газе «котом в мешке».

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Молодые не поймут. Почему работодателям стали выгодны сотрудники 30-50+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами