Чиновников предложили освободить от ежегодных деклараций

В Госдуму внесли проект о переходе к целевым декларациям для чиновников
Нина Зотина/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил в Telegram-канале, что внесенный в Госдуму проект о совершенствовании системы декларирования доходов чиновников предлагает отходить от ежегодных деклараций чиновников к декларациям при возникновении конкретных оснований.

Согласно сообщению Пискарева, сведения о доходах и расходах предлагается представлять, например, при совершении сделок по приобретению имущества на сумму, превышающую общий трехлетний доход чиновника, супруги и несовершеннолетних детей.

Он уточнил, что обязательное декларирование при этом сохранится при поступлении на службу, приеме на работу в отдельные организации, а также при назначении на государственные и муниципальные должности.

В конце ноября стало известно, что депутаты Госдумы от КПРФ разработали законопроект, в рамках которого предложили штрафовать чиновников за перенаправление обращений граждан в те органы, чьи действия обжалуются.

Ранее в Госдуме сообщили о разработке законопроекта, защищающего продавцов квартир от мошенников.

