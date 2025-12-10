Чиновников предложили освободить от ежегодных деклараций

В Госдуму внесли проект о переходе к целевым декларациям для чиновников

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил в Telegram-канале, что внесенный в Госдуму проект о совершенствовании системы декларирования доходов чиновников предлагает отходить от ежегодных деклараций чиновников к декларациям при возникновении конкретных оснований.

Согласно сообщению Пискарева, сведения о доходах и расходах предлагается представлять, например, при совершении сделок по приобретению имущества на сумму, превышающую общий трехлетний доход чиновника, супруги и несовершеннолетних детей.

Он уточнил, что обязательное декларирование при этом сохранится при поступлении на службу, приеме на работу в отдельные организации, а также при назначении на государственные и муниципальные должности.

