Российский посол в Индонезии оценил возможность введения безвизового режима

Россия готова работать над отменой виз с Индонезией. Об этом заявил российский посол в азиатской стране Сергей Толченов в беседе с RTVI.

Дипломат отметил, что возможность граждан ездить в другие страны — это важно. Также, по его словам, Индонезия не относится к числу «миграционно опасных направлений» для России.

«Поэтому это (безвизовый режим. — прим.ред.), наверное, могло бы быть, но пока в практическую плоскость не перерастало. Мы занимаемся немного другими соглашениями, которые, наверное, могли бы рассматриваться как подготовительные шаги к заключению соглашения о безвизовом режиме», — сказал он.

10 декабря президент РФ Владимир Путин во время переговоров с главой Индонезии Прабово Субианто заявил, что у государств серьезные планы развития двусторонних отношений. По его словам, страны сохраняют хороший темп развития торгово-экономических отношений. Путин также отметил, что Россия готова принять участие в развитии атомной энергетики Индонезии.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия готова расширять взаимодействие с Индонезией в области подготовки военных специалистов. Он назвал надежными отношения двух стран в сфере военно-технического взаимодействия.

Ранее Патрушев предложил установить памятник советским военным в Индонезии.