Психолог назвал шесть правил адаптации после переезда

Существует четыре этапа переживания переезда, самый критический из которых — «потеря новизны», когда проходит эйфория от нового места и накатывает чувство одиночества. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов.

«Переезд, особенно в другой город или страну, — это одно из самых стрессовых событий в жизни, сравнимое с разводом или сменой работы. Можно выделить несколько этапов психологической реакции семьи на переезд. [Первый этап — это] предпереездная эйфория и стресс. Это может быть волнение от новых возможностей, которое быстро сменяет большое количество задач (поиск жилья, оформление документов, упаковка). Нарастают усталость и раздражительность. Второе — обустройство на новом месте. Первое время все кажется интересным, и семья сплочена общими бытовыми задачами обустройства. Затем идет потеря новизны. Приходит осознание потерь: родной круг общения, привычные места, поддержка родных, иногда статус и карьера. Накатывают тоска, апатия, чувство одиночества. Это самый критический период. И последний этап — принятие, когда постепенно выстраивается новый ритм, появляются знакомые, находятся «свои» места, человек начинает видеть преимущества нового места», — сказал он.

Психолог отметил, что у членов одной семьи адаптация при переезде может проходить по разному, что вызывает недопонимание и сложности в коммуникации.

«Каждый член семьи проходит эти этапы в своем темпе, что может приводить к непониманию других. Так что для семьи переезд — всегда двойная нагрузка, ломка, которая проверяет отношения на прочность. Проблемы возможны, если нет открытого диалога и гибкости в отношениях. Один хочет переезда, другой согласился под давлением. Один адаптируется быстрее (нашел работу, друзей), а другой чувствует себя брошенным и несчастным. Все стрессы и неудачи могут проецироваться на партнера. Переезд укрепляет отношения, если пара воспринимает его как общий проект, если есть эмпатия и поддержка, если трудности преодолеваются совместно. Тем более, что на новом месте, вдали от привычного окружения, можно пересмотреть и обновить свои роли в паре и найти новые общие интересы», — добавил он.

Кононов подчеркнул, что для адаптации необходимо поскорее наладить быт и найти друзей, а также постоянно напоминать себе, зачем был совершен переезд.

«Чтобы быстрее адаптироваться на новом месте: во-первых, не ждите, что через месяц вы будете чувствовать себя «как дома». Дайте себе право на тоску и адаптационный период. Второе: как можно быстрее наладьте быт, найдите постоянный маршрут на работу, магазин у дома, заведите утренний ритуал с кофе. Это снижает тревожность. Третье: работайте над социальными связями, ищите друзей и таких же переехавших. Это дает чувство общности. Четвертое: осваивайте место постепенно. Не пытайтесь объять необъятное. Выберите один район, один парк, одно кафе и сделайте его «своим». Исследуйте город маленькими порциями. Пятое: уделяйте внимание каждому члену семьи. И шестое: в трудные моменты напоминайте себе и семье, зачем вы совершили переезд», — заключил эксперт.

