В «Склифе» рассказали о состоянии попавшего в ДТП главы Реутова

Глава Реутова Науменко остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии
Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко по-прежнему остается в реанимации нейрохирургического отделения столичного НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом ТАСС сообщили в медицинском учреждении.

Там заявили, что чиновник находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для нейрохирургических больных. Его состояние оценивают как крайне тяжелое.

9 декабря стало известно, что глава Реутова впал в кому после аварии. По информации Telegram-канала Mash, ДТП произошло 7 декабря около 9:25 мск на 55-м километре трассы М12 в Нижегородской области. Предположительно, водитель чиновника не рассчитал скорость и столкнулся с КамАЗом. В результате водитель Науменко и мужчина, находившийся за рулем грузовика, получили легкие травмы.

У главы Реутова диагностировали переломы груди и височной кости. Сначала его госпитализировали в центральную районную больницу города Выксы, а затем санавиацией доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Науменко занимает пост главы городского округа Реутов с декабря 2023 года.

Ранее бывший чиновник Росавиации попал в ДТП в Москве.

