Посол Белоруссии: Москва и Минск достигли понимания по цене на газ

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Москве и Минску удалось достигнуть понимания по вопросу формирования цены на газ, передает Sputnik Беларусь.

По словам дипломата, белорусская сторона пока не удовлетворена текущей ценой на импортируемое голубое топливо. Однако между Москвой и Минском уже есть взаимопонимание.

Посол считает, что к 1 января 2022 году задача выравнивания цен на газ, которая была поставлена в 2017 году, будет выполнена.

Ранее главы Минэнерго России и Белоруссии Александр Новак и Виктор Каранкевич провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили взаимодействие двух стран в газовой сфере.