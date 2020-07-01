Посол Белоруссии: Москва и Минск достигли понимания по цене на газ
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Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Москве и Минску удалось достигнуть понимания по вопросу формирования цены на газ, передает Sputnik Беларусь.
По словам дипломата, белорусская сторона пока не удовлетворена текущей ценой на импортируемое голубое топливо. Однако между Москвой и Минском уже есть взаимопонимание.
Посол считает, что к 1 января 2022 году задача выравнивания цен на газ, которая была поставлена в 2017 году, будет выполнена.
Ранее главы Минэнерго России и Белоруссии Александр Новак и Виктор Каранкевич провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили взаимодействие двух стран в газовой сфере.