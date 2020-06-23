Путин заявил о формировании новой реальности после пандемии

Президент России Владимир Путин заявил, что после пандемии COVID-19 в мире начинает формироваться новая реальность. Соответствующее заявление он сделал в рамках обращения к гражданам, трансляция которого велась в эфире «России 24».

Он также назвал самой большой экономической проблемой после пандемии рост безработицы. По его словам, эта проблема коснулась и России.

Российский лидер добавил, что в мире началась глобальная рецессия, поскольку пандемия нанесла огромный удар по мировой торговле.

Президент отметил, что все последствия пандемии для экономики еще предстоит оценить.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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