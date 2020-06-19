Банки решили снизить ставки по кредитам вслед за ЦБ

Ряд российских банков заявили о планах снизить ставки по вкладам и кредитам после того, как ЦБ опустил ключевую ставку до рекордных 4,5% годовых. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В банке ВТБ анонсировали улучшение условий ипотечного кредитования. Однако там уточнили, что окончательное решение примут позднее.

Представитель Россельхозбанка сообщил, что решение ЦБ уже заложено в условиях кредитной организации. При этом возможны некоторые изменения ставок для поддержания конкурентоспособности.

В Росбанке не исключают корректировки условий как по вкладам, так и по кредитам.

Райффайзенбанк уже изменил ставку по ипотечным кредитам.

Совкомбанк заявил о готовности снижать пока ставки только по ипотеке на покупку жилья на вторичном рынке.

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