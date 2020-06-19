Названы самые дешевые направления для путешествий по России в июле

Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали города России, в которые дешевле всего будет поехать в июле 2020 года, исходя из стоимости авиаперелетов и проживания, передает RT.

В данный рейтинг попали Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону, Горно-Алтайск, Новосибирск, Набережные Челны, Барнаул и Омск.

Стоимость авиабилетов в эти города составит от 850 до 1400 руб., а проживание за одну ночь в трехзвездочном отеле — от 850 до 1800 руб.

По словам аналитиков, вполне бюджетной станет и поездка на российские курорты.

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